ديسكورد تتيح للعضويات المميزة استثمار الخوادم

الوكيل الإخباري - تقدم منصة ديسكورد طريقة جديدة لصناع المحتوى لكسب المال من خلال منح أعضاء المجتمع إمكانية الوصول إلى المحتوى المدفوع والمخصص للمشتركين فقط.

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وبدأت المنصة باختبار ميزة العضوية المميزة الجديدة التي تسمح لصناع المحتوى باستثمار الخوادم. وكان عرض العضوية المتميز الجديد من بين أكثر ميزات الشركة طلبًا.



ويتم نشر إصدار تجريبي أولي مع نحو 10 صناع محتوى يمهدون الطريق أمام 150 مليون مستخدم نشط شهريًا في المنصة للدفع مقابل الوصول إلى مجموعة من القنوات أو الخوادم ودعم صناع المحتوى.

وتقدم العضويات المميزة طريقة لتقديم المزيد من المحتوى أو الوصول إلى أعضاء المجتمع. وتكون مجتمعات ديسكورد قادرة على إنشاء امتيازات متدرجة وعرض التحليلات بشأن مشاركة الأعضاء وجعل القنوات أو حتى الخوادم بأكملها مخصصة للمشتركين الذين يدفعون رسومًا.





وأصبحت ديسكورد موطنًا لمزيد من المبدعين والمجتمعات من خلال منتجات مثل العضوية المميزة. ومن خلال توفير الأدوات التي تتيح لصناع المحتوى في المجتمع كسب المال. فإن المزيد منهم يعملون على إدارة مجتمعات نشطة صحية لفترات زمنية أطول.



وفي حين أن ديسكورد لديها عدد من عمليات الدمج مع يوتيوب وتويتش وغيرها من الخدمات التي تتيح للمشتركين عبر منصات أخرى الحصول على امتيازات أو امتيازات خاصة في خوادم ديسكورد، فإن العضويات المميزة تكون أصلية بالكامل في المنصة.



وهذا يعني أن ديسكورد تحدد أيضًا شروط الدفع مباشرة. وقد اختارت تقسيمًا بنسبة 90/10 مع صناع المحتوى، مما يسمح لمجتمعات المنصة بالحفاظ على 90 في المئة من إجمالي الإيرادات.



وتريد المنصة التأكد من أن المبدعين قادرون على جني أكبر قدر ممكن من المال، مع التأكد أيضًا من أنه إذا نجح المبدعون، فإن ديسكورد تكسب أيضًا بعض الأموال التي تضمن نجاحها.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية