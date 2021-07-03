السبت 03-07-2021
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السبت، 03-07-2021 01:53 م

ديسكورد تتيح مشاركة المزيد عن نفسك

تطبيق-ديسكورد


الوكيل الإخباري - تتاح الميزة لجميع مستخدمي ديسكورد عبر سطح المكتب. ويمكنك عرض الحسابات المخصصة عبر الهاتف المحمول. ولكن لا يمكنك تعديلها الآن. وقالت ديسكورد: إن هذه الإمكانية تأتي قريبًا جدًا.

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وأضافت ديسكورد ميزة جديدة أخرى يتم طرحها حاليًا، وهي ملصقات أو رموز إيموجي متحركة كبيرة.


وبعد الاختبار في أسواق محددة الخريف الماضي، تقدم المنصة القدرة على تحميل الملصقات المخصصة جنبًا إلى جنب مع امتيازات إضافية لمستخدمي Nitro.


ويمكن إضافة حزم الملصقات المخصصة إلى الخوادم التي تم تعزيزها (مما يعني أنها مدعومة من قبل الأعضاء عبر مدفوعات شهرية مباشرة أو من خلال التعزيزات المجانية المضمنة في اشتراك Nitro) من المستوى الأول.


ويمكن لمشتركي Nitro الوصول إلى 300 ملصق من صنع ديسكورد يمكنهم استخدامها عبر المنصة.


ولم تعد المنصة – التي ظهرت في عام 2015 بهدف تسهيل المحادثات النصية والصوتية بين اللاعبين أثناء اللعب – مقتصرة الآن على اللاعبين فقط، بل أصبحت من أهم تطبيقات المحادثات على مستوى العالم لما تتضمنه من ميزات قوية ومختلفة.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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