رائد فضاء أمريكي يقيّم حالة المحطة الفضائية الدولية

وجاء في منشور للصحيفة:"رائد الفضاء الأمريكي دونالد بيتيت الذي عاد إلى الأرض مؤخرا على متن مركبة (سويوز إم إس-26)، ذكر أن المحطة الفضائية الدولية قادرة على العمل بعد عام 2030، وهو الموعد المقرر رسميا لإخراجها من الخدمة".
وقال رائد الفضاء، حول الموضوع:"أعتقد اعتقادا راسخا أننا لسنا مضطرين إلى التخلص من محطة الفضاء الدولية وإغراقها في المحيط في عام 2030 إذا لم نكن نريد ذلك... توجد إمكانية لإبقاء المحطة قيد التشغيل وللمدة التي نريدها، لا توجد حدود للأشياء التي يمكننا فعلها مع المحطة الفضائية الدولية في حال رغبنا بمواصلة تجديدها وإيجاد التمويل اللازم لهذا الأمر... ليس لدي مانع بإجراء رحلة أو رحلتين إلى المحطة".
وأشارت صحيفة SpaceNews إلى أن رائد الفضاء الأمريكي دونالد بيتيت أمضى ما مجموعه 590 يوما في المحطة الفضائية خلال رحلاته إليها، إذ كانت رحلته الأولى إلى المحطة ما بين عامي 2002 و2003، والرحلة الثانية ما بين عامي 2011 و2012، والرحلة الأخيرة كانت ما بين عامي 2024 و2025.
تجدر الإشارة إلى أن المحطة الفضائية الدولية تعمل في الفضاء منذ نوفمبر 1998، ويشارك في مشروع المحطة بالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة كل من كندا واليابان و10 دول أعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية (بلجيكا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا والسويد وسويسرا).
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