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راتبه عشرات ملايين الدولارات.. زوكربرغ يوقع مع "عقل أبل"

زوكربرغ يسعى لجذب أفضل المواهب من الشركات المنافسة
زوكربرغ يسعى لجذب أفضل المواهب من الشركات المنافسة
 
الأربعاء، 09-07-2025 08:59 ص
الوكيل الإخباري-  اتخذت شركة التكنولوجيا الأميركية "ميتا بلاتفورمس" مالكة منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" خطوة كبيرة في السباق المتصاعد للسيطرة على مجال الذكاء الاصطناعي، بتوظيف رومينغ بانغ، أحد كبار قادة قطاع الذكاء الاصطناعي في شركة "أبل"، حسبما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء.اضافة اعلان


وسينضم بانغ، الذي قاد تأسيس فريق نماذج الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة في "أبل"، إلى وحدة "سوبر إنتليجنس لابس" التي أطلقتها "ميتا" مؤخرًا.

وجاء توظيف بانغ مقابل حزمة مكافآت وأجور تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.

ويمثل هذا التعيين أحدث جهود "ميتا" لتشكيل فريق ذكاء اصطناعي عالمي المستوى، بعد استثمار 14 مليار دولار في شركة "سكيل إيه آي"، وضم قادة تقنيين بارزين مثل ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "سكيل"، ونات فريدمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جيت هب".

ويُقال إن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربرغ، يقدّم حزم تعويضات تصل إلى 100 مليون دولار، لجذب أفضل المواهب من الشركات المنافسة.

ويعكس رحيل بانغ تحديات أوسع نطاقًا تواجه استراتيجية "أبل" للذكاء الاصطناعي.

فبينما كان يشرف على فريق من 100 شخص يعمل على تطوير نماذج لغوية كبيرة لمنصة "أبل إنتليجنس" وأدوات أخرى، أعادت الشركة مؤخرًا تنظيم قيادة الذكاء الاصطناعي لديها، ودرست دمج نماذج ذكاء اصطناعي من جهات خارجية في تطبيق المساعد الشخصي الرقمي "سيري".

سكاي نيوز
 
 
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