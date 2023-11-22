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الأربعاء، 22-11-2023 04:01 م

ربط الحسابات بالبريد الإلكتروني.. ميزة جديدة من واتساب

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الوكيل الإخباري - بدأت منصة المراسلة الفورية "واتساب" إطلاق ميزة جديدة في التطبيق تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم.

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وباتت الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين عبر التحديث الأخير للتطبيق في هواتف آيفون الذي يحمل رقم 23.24.70، ومن المقرر إطلاقها أيضًا لمستخدمي نظام أندرويد خلال الأيام المقبلة.

وتتيح عملية ربط حساب واتساب بالبريد الإلكتروني إمكانية استقبال كود التحقق المكون من 6 أرقام عبر البريد الإلكتروني عند تسجيل الدخول إلى الحساب في حال عدم استقباله عبر رسالة هاتفية قصيرة SMS.


وتُعد هذه طريقة تسجيل دخول بديلة في حالة عدم تمكن المستخدمين مؤقتًا من الحصول على كود التحقق عبر الرسائل القصيرة، ولكن لا يزال يتعين عليهم استخدام رقم هاتف لإنشاء حساب، ولا يزال تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف خيارًا متاحًا.


ومن الجدير بالذكر أن عناوين البريد الإلكتروني لا تمثل بديلًا لأرقام الهواتف، بل تمنح المستخدمين فقط طريقة وصول إضافية لحساباتهم التي أنشأوها بأرقام هواتفهم.

 

وتطلق واتساب الميزة الجديدة على نحو تدريجي، وسيتعين على المستخدمين فقط تحديث التطبيق لديهم إلى آخر إصدار متاح في متجر التطبيقات للحصول عليها.


ويمكن للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم بالذهاب إلى الإعدادات في التطبيق ثم الضغط على الحساب، ثم اختيار "أضف بريدك الإلكتروني"، وعند كتابة البريد ثم الضغط على "التالي"، سيرسل التطبيق رمزًا للبريد الإلكتروني لإكمال عملية الربط، علما أن البريد الإلكتروني لا يظهر لأي حساب آخر في واتساب.

 

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