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الخميس، 07-01-2021 11:10 ص

رسالة خطيرة متداولة على واتساب تخترق هاتفك في ثوانٍ

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الوكيل الإخباري _ حذرت شركة واتساب مستخدميها حول العالم من رسالة خادعة متداولة على تطبيق التراسل التابع لها، حيث يتم اختراق الهاتف مجرد النقر عليها ، وتعمل خفية في خلفية الجهاز لسرقة بياناتهم واختراق حساباتهم لابتزازهم فيما بعد مقابل الأموال.


وقد وصف "واتساب" الرسالة الضارة التي يتم مشاركتها عبر منصتها يأنها تهديد قرصنة بزعم أنه يؤثر على تطبيق الدردشة، حيث يتلقى رسالة أخرى والتي ستتضمن "الأرجنتين تفعل ذلك"، توضح استجابة الدولة الأمريكية الجنوبية لفيروس كورونا المستجد COVID-19.


بالاضافة لوجود مقطع فيديو، يحتوي على برنامجا ضارا والذي عند النقر عليه لمشاهدته يخترق البرنامج الهاتف ويقوم بالسيطرة على حساب "واتساب" على الفور في مدة 10ثوانٍ فقط.

لذا يجب عليك تجاهل الرسالة على الفور وعدم فتحها، لمنع انتشار مثل هذه الخدعة بين الآخرين، وانتبه إلى الأشياء التالية لكشف أي من الرسائل التي تستقبلها على واتساب رسالة خادعة: 


1. يدعي المرسل أنه تابع إلى واتساب.


2. يتضمن محتوى الرسالة إرشادات لإعادة توجيه الرسالة.


3. تدعي الرسالة أنه يمكنك تجنب العقوبة، مثل تعليق الحساب، إذا قمت بإعادة توجيه الرسالة.


4. محتوى الرسالة يتضمن مكافأة أو هدية من واتساب أو شخص آخر.

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المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

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