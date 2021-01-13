رسالة زائفة تجول واتسآب والتطبيق يُحذّر من خطورتها

الوكيل الإخباري _ حذرت شركة واتساب عبر موقعها الرسمي من رسالة زائفة يتم تداولها عبر جروبات واتساب تُطالب مستخدمي التطبيق بنسخ كلمات معينة وإرسالها إلى 18 شخصاً، وإلا سيتوقف حسابك على “واتساب”، وتزعم الرسالة أنها صادرة عن شركة واتساب نفسها.



وقالت الشركة : “إن مرسليها يقصدون التصيد أو التجسس أو استدراج المستخدم إلى فعل معين”. كما نصحت مستخدمي التطبيق، بتجاهل هذه الرسائل تماما، أو الإبلاغ عن مصادرها”.

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يذكر ان تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” اعلن عن تحديثاً جديداً لشروط وسياسة الخصوصية، تتيح له مشاركة مزيد من بيانات مستخدميه، مع شركة “فيسبوك” المالكة للتطبيق بالإضافة إلى تخصيص مساحة للإعلانات.



المصدر : الامارات نيوز



