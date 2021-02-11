رسميا.. الهند تختبر تطبيق Sandes كـ بديل حكومي عن واتساب

الوكيل الإخباري _
يعمل مسؤولي الحكومة الهندية على اختبار تطبيق تراسل جديد لتأمين المراسلات الحكومية، والذي يأتي كبديل لخدمة المراسلة الشائعة واتسآب.اضافة اعلان
ويسكى نظام المراسلة الحكومية الفورية الجديد التابع لدولة الهند "Sandes"، حيث يتم اختباره حاليا من قبل مسؤلي الوزارة بالدولة في عدد من الولايات الهندية.
كما ويقتصر استخدام تطبيق المراسلة الجديد "Sandes" حاليا على المسؤؤلين الحكوميين فقط، ولم توضح وزارة الاتصالات الهندية متي سيتم طرح التطبيق رسميا للاستخدام على نطاق أوسع بالدولة، والذي ظهر في الآونة الأخيرة على الموقع الرسمي بالحكومة.
وسيكون متاحا لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، ومن بين أبرز الميزات التي سيدعمها تطبيق التراسل الهندي، حيث يمكن لمستخدميه استخدام ميزات مثل الصوت وإرسال البيانات.
وقد تم تصميم نظام المراسلة الهندي الجديد بواسطة وحدة "المركز الوطني للمعلوماتية NIC" في ولاية كيرلا التابع لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية.
المصدر : صدى البلد