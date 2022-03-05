السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن الثاني عربيا و44 عالميا في إصابات كورونا

الخارجية: جهودنا الآن تنصب على تأمين الأردنيين في سومي الأوكرانية

التربية: الاختبارات التشخيصية في مرحلة إدخال النتائج

الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار لفتح ممرات لخروج مدنيين من أوكرانيا

توجيهات ملكية لشمول 27 ألف طالب بالمنح والقروض

دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

مراكز التطعيم بدون موعد مسبق لجميع الجرعات اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب محليا

بدء الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية اليوم

السبت، 05-03-2022 11:00 ص

رسمياً.. لا فيسبوك ولا تويتر في روسيا

czo4ODoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxyYWltZWRpYS5jb20vcmFpbWVkaWEvdXBsb2Fkcy9pbWFnZXMvMjAyMi8wMy8wNC90aHVtYnMvODAweDQyMC8xMTQ0MjIxLmpwZyI7


الوكيل الاخباري- بعد 10 أيام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في روسيا، الجمعة، حجب موقعي فيسبوك وتويتر، وذلك ردا على ما قالت إنها قيود تمنع الوصول لوسائل إعلام رسمية عبر المنصتين.

اضافة اعلان

 

وذكرت وكالة "إنترفاكس"، أن حظر تويتر جاء أيضاً ردا على إجراءات غربية جرى فرضها على وسائل إعلام روسية مؤخراً.

حالات تمييز وتقييد دخول
وأضافت هيئة الاتصالات أن هناك 26 حالة تمييز من فيسبوك ضد وسائل إعلام روسية منذ أكتوبر 2020، رافقتها إجراءات لتقييد الدخول لقنوات مدعومة من الدولة.

كما لم تقتصر القيود على موقعي التواصل الاجتماعي فقط، بل شملت أيضاً مواقع إخبارية دولية أخرى.

الرد بالمثل
في حين أتى القرار الروسي بعدما فرضت الدول الغربية إجراءات مماثلة ضد وسائل إعلام تابعة وموالية للحكومة، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل أيام.

فالأسبوع الماضي أزيلت منصات إعلام روسية من متجر "آب ستور" و"غوغل بلاي" في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

إلى ذلك، تتهم موسكو منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بفرض رقابة كبيرة على المحتوى الذي يروج وجهة نظرها.

بالمقابل، أوضح نيك كليج مسؤول الشؤون الدولية في ميتا مالكة فيسبوك، أن الشركة ستواصل فعل كل ما تستطيع لإعادة الخدمات إلى روسيا.

كما أضاف في بيان نُشر على تويتر، أن ملايين الروس سيجدون أنفسهم الآن معزولين عن معلومات موثوقة ومحرومين من وسائل اتصال يومي مع أسرهم وأصدقائهم وممنوعين من الكلام، وفق قوله.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62df2a21-aa97-4f97-b4d8-cdeb043b5e19

بعد أبل وغوغل.. مايكروسوفت تعلق خدماتها في روسيا

Untitled-1-Recoveredapple

ما هي أبرز المنتجات التي ستكشف عنها أبل في مؤتمرها السنوي يوم 8 مارس؟

206331

إجراء قوي من أبل ضد روسيا

62205d694c59b769f5757389

بعد أكثر من أسبوع على إطلاقه.. منصة ترامب غير قابلة للاستخدام

106fe00c-b42e-4dcb-986d-fca3d4aeb0f2_16x9_1200x676

واشنطن: روسيا تحجب فيسبوك وتويتر وإنستغرام

3d99e6c3-cad1-411b-a752-f61a79dfdb35_16x9_1200x676

تويتر تمتثل للعقوبات الأوروبية على روسيا.. وموسكو ترد

أخبار متعلقة
206331

إجراء قوي من أبل ضد روسيا

de666655-2d20-4407-af84-8ed74d6bd8b3_16x9_1200x676

فيسبوك تحجب صفحات RT و Sputnik في أوروبا

download

السعودية تطرح ترددات الجيل الخامس في هذا الموعد.. أول مزاد من نوعه عالميا

image

خلل عالمي يضرب فيسبوك

900x450_uploads,2022,02,19,cd509305e8

شركة ميتا تخرج من تصنيف أكبر 10 شركات في العالم

cd28840c-6d53-4fb9-aeb5-29e9354d801c_16x9_1200x676

ميزة جديدة لمستخدمي واتساب مستوحاه من فيسبوك