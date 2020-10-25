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الأحد، 25-10-2020 11:41 ص

رسميا... واتسآب تمنحك إمكانية التخلص من المزعجين إلى الأبد

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الوكيل الاخباري - اكدت تقارير صحفية عالمية على أن تطبيق "واتسآب" منح أخيرا ورسميا لمستخدميه إمكانية التخلص من المزعجين إلى الأبد.

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وبين التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتسآب" أتاحت لمستخدميها خيار "كتم صوت دردشات بعينها إلى الأبد"، للتخلص من المزعجين من دون الدخول في جدل الإحراج منهم.

ويمكن من خلال تلك التقنية الجديدة كتم صوت دردشات فردية أو مجموعات إلى الأبد من دون تطبيق خيار الحظر أو الخروج من المجموعة.

ويوفر "واتسآب" 3 خيارات لكتم الدردشات إما 8 ساعات أو أسبوع واحد أو إلى الأبد، بدلا من خيار "عام واحد".


وطرح تطبيق واتسآب تلك الميزة لجميع مستخدميه عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" وكذلك في إصدار "الويب".


وكان "واتسآب" قد طرح منذ فترة تلك الخاصية عبر الإصدار التجريبي "واتسآب بيتا"، لكنه نقله أخيرا إلى النسخة العامة من التطبيق.


خطوات التشغيل


ويمكن تفعيل تلك الخاصية الجديدة عبر منصة "واتسآب" عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات:


- افتح دردشة "واتسآب" التي تريد كتمها.
- اضغط على موضوع المجموعة.
- يمكنك أيضا تمرير المجموعة إلى اليسار في علامة التبويب للدردشات.
- اضغط على خيار المزيد، ثم خيار كتم الصوت.
- ستحصل على 3 خيارات: 8 ساعات – أسبوع – دائما (بدلا من عام).
- حدد المدة الزمنية، التي تريد كتم صوت الإشعارات بها.
- سيتم كتم صوت دردشة واتسآب الخاصة بك.

 

 

 



المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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