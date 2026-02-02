رسوم تفرض على واتسآب..ما القصة!

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الخطوة تأتي بعد دخول حظر الشركة لتطبيقات المحادثة التابعة لشركات أخرى على "واتسآب" حيّز التنفيذ في 15 كانون الثاني.
وفي الوقت الحالي، ستفرض ميتا رسوماً على المطورين في إيطاليا، حيث طلبت هيئة المنافسة الإيطالية من الشركة تعليق سياستها في كانون الأول الماضي.
وقالت الشركة إن التسعير الجديد للردود غير الجاهزة سيبدأ في 16 شباط الحالي.
وتخطط ميتا لفرض رسوم قدرها 0.0691 دولار على المطورين مقابل كل رسالة من ردود الذكاء الاصطناعي.
وقد يؤدي ذلك إلى فواتير باهظة للمطورين إذا كان المستخدمون يتبادلون آلاف الاستفسارات مع تطبيقات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يومياً.
