رصد أقوى توهج شمسي عام 2025

ويشير العالم، إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، حدث التوهج في الجهة البعيدة من قرص الشمس وأن انبعاث البلازما هذه المرة موجه نحو الأرض.
ويقول: "رصد أمس الثلاثاء في الساعة 14.59 بتوقيت موسكو توهج قوي على الشمس هو الأقوى عام 2025 وأن انبعاث البلازما موجه جزئيا نحو الأرض".
ووفقا له، "حدث الانبعاث في المنطقة النشطة رقم 4000، التي تقع على زاوية تبلغ نحو 39 درجة من خط الشمس -الأرض.. تنتشر البلازما بعد التوهجات الكبيرة عادة بزوايا أكبر من 60 درجة، أي أن جزءا على الأقل من المادة المقذوفة يجب أن يتجه نحو الأرض".
ويشير إلى أنه من الممكن أن تصل اليوم إلى الأرض جسيمات مشحونة ثقيلة (بروتونات وأيونات)، لأن الحدث وقع في منطقة الشمس المتصلة بالأرض عن طريق خطوط المجال المغناطيسي بين الكواكب.
لذلك، من المتوقع أن تتزايد المخاطر التي تهدد عمل الأجهزة الفضائية خلال الأيام القليلة المقبلة.
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