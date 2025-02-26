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رصد أقوى توهج شمسي عام 2025

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تعبيرية
الأربعاء، 26-02-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري- أعلن سيرغي بوغاتشوف مدير مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية عن رصد أقوى توهج على الشمس عام 2025.

ويشير العالم، إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، حدث التوهج في الجهة البعيدة من قرص الشمس وأن انبعاث البلازما هذه المرة موجه نحو الأرض.

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ويقول: "رصد أمس الثلاثاء في الساعة 14.59 بتوقيت موسكو توهج قوي على الشمس هو الأقوى عام 2025 وأن انبعاث البلازما موجه جزئيا نحو الأرض".


ووفقا له، "حدث الانبعاث في المنطقة النشطة رقم 4000، التي تقع على زاوية تبلغ نحو 39 درجة من خط الشمس -الأرض.. تنتشر البلازما بعد التوهجات الكبيرة عادة بزوايا أكبر من 60 درجة، أي أن جزءا على الأقل من المادة المقذوفة يجب أن يتجه نحو الأرض".


ويشير إلى أنه من الممكن أن تصل اليوم إلى الأرض جسيمات مشحونة ثقيلة (بروتونات وأيونات)، لأن الحدث وقع في منطقة الشمس المتصلة بالأرض عن طريق خطوط المجال المغناطيسي بين الكواكب.

لذلك، من المتوقع أن تتزايد المخاطر التي تهدد عمل الأجهزة الفضائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

ووفقا له، من المتوقع وصول الحجم الرئيسي من البلازما الشمسية إلى الأرض مساء يوم الخميس 27 فبراير بتوقيت موسكو. وبعد الحصول على بيانات جديدة ومعالجتها سيكون بالإمكان قياس سرعة واتجاه الكتل الشمسية المقذوفة.

 

RT

 
gnews

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