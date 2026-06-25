رغم التطور… مشاكل تطارد الهواتف القابلة للطي

لكن مستخدمين يشيرون إلى مشكلات متكررة، أبرزها أعطال الشاشة الداخلية وظهور تشققات أو خطوط مع الاستخدام، إضافة إلى أعطال في المفصل قد تؤثر على فتح الهاتف بشكل كامل، وانفصال الطبقة الواقية مع الوقت.
كما يرى البعض أن عمر هذه الأجهزة أقصر من الهواتف التقليدية، رغم استمرار الشركات في تحسينها وتقديم خدمات صيانة وضمان.
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