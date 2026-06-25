رغم التطور… مشاكل تطارد الهواتف القابلة للطي

12:18 م

الوكيل الإخباري- تشهد الهواتف القابلة للطي انتشارًا متزايدًا عالميًا مع طرحها من شركات كبرى مثل سامسونغ وغوغل وموتورولا، رغم التحسينات المستمرة في تصميمها ومتانتها. اضافة اعلان





لكن مستخدمين يشيرون إلى مشكلات متكررة، أبرزها أعطال الشاشة الداخلية وظهور تشققات أو خطوط مع الاستخدام، إضافة إلى أعطال في المفصل قد تؤثر على فتح الهاتف بشكل كامل، وانفصال الطبقة الواقية مع الوقت.



كما يرى البعض أن عمر هذه الأجهزة أقصر من الهواتف التقليدية، رغم استمرار الشركات في تحسينها وتقديم خدمات صيانة وضمان.





