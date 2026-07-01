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رغم انتشار "واي فاي".. الإيثرنت يحافظ على تفوقه في الاستقرار والسرعة

صي
تعبيرية
 
الأربعاء، 01-07-2026 10:12 ص
الوكيل الإخباري-   رغم الانتشار الواسع لشبكات "واي فاي" في المنازل، ما تزال تقنية "الإيثرنت" (Ethernet) تحافظ على مكانتها كخيار مفضل لدى بعض المستخدمين بفضل سرعتها العالية واستقرار الاتصال.اضافة اعلان


وتعتمد الإيثرنت على كابل مادي يربط الجهاز مباشرة بالراوتر، ما يمنحها أداءً أكثر ثباتًا وزمن استجابة أقل مقارنة بالواي فاي، وهو ما يجعلها مناسبة للألعاب الإلكترونية والعمل عن بُعد والبث المباشر.

كما تتميز بدرجة أمان أعلى، كونها أقل عرضة للاعتراض أو التشويش، لكنها في المقابل تفتقر إلى المرونة، إذ تتطلب اتصالًا سلكيًا وقد لا تدعم بعض الأجهزة المحمولة.

وبينما تبقى "واي فاي" الخيار الأكثر استخدامًا وسهولة داخل المنازل، يعتمد كثير من المستخدمين على الجمع بين التقنيتين حسب طبيعة الاستخدام، حيث تُستخدم الإيثرنت للأجهزة الثابتة، والواي فاي للأجهزة المحمولة.
 
 


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