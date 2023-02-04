رغم تكبدها الخسائر... 'سناب شات' مستمرة في استقطاب مستخدمين جدد

الوكيل الإخباري - أظهرت نتائج سناب شات الربعية الثلاثاء أنّ المنصة مستمرة في استقطاب مستخدمين جدداً وتسجيل خسائر في آن، في نتائج قد تكون نذير شؤم لمنصات انترنت عملاقة من أمثال ميتا "المالكة خصوصاً لفيسبوك وإنستغرام".



وبات يستخدم الشبكة الاجتماعية 375 مليون شخص يومياً، في زيادة بنسبة 17% عن أرقام العام 2021.



إلا أنّ إيرادات المنصة سجّلت ركوداً، مع تحقيق 1.3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022. وخسرت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً 288 مليون دولار خلال هذه الفترة، بينما حققت في الفترة نفسها من العام السابق ربحاً صافياً بـ23 مليون دولار.



وشهدت خسائر سناب شات عن العام كله ارتفاعاً ثلاث مرات لتصل إلى 1.43 مليار دولار.



وفي بيان أعلن فيه النتائج الربعية، قال مدير المنصة إيفان شبيغل إنّ مجموعته مستمرة في مواجهة "رياح معاكسة عاتية" لناحية النمو.



ورأت ياسمين إنبرغ من شركة "إنسايدر انتليجنس" أنّ هذه النتائج مؤشر على أنّ سوق الإعلانات في مواقع التواصل "تمر بوضع سيء".



وفي نهاية أغسطس (آب)، أعلنت "سناب"، الشركة الأم للتطبيق، استغناءها عن نحو 20% من العاملين فيها، أي أكثر من 1200 موظف.



ومذّاك، بدأت معظم شركات التكنولوجيا تعتمد خططاً اجتماعية. فقبل عشرة أيام، أعلنت شبكة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، استغناءها عن نحو 12 ألف موظف في مختلف مكاتبها حول العالم، أي أكثر بقليل من 6% من طاقم عملها.



وتدفع الشبكات الاجتماعية الكبرى ثمن تراجع نفقات المعلنين لمواجهة التضخم، إضافة إلى التغيير في قواعد "آبل" التي تفرض الاستحصال على موافقة المستخدمين قبل توجيههم لتصفح المحتويات الإعلانية على أجهزتهم.

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