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السبت، 15-04-2023 12:07 ص

رقم مذهل.. نصف البشر يمارسون نوعا من ألعاب الفيديو

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الوكيل الاخباري - كشفت شركة لتحليل أسواق ألعاب الفيديو أن نحو نصف البشرية يمارسون نوعاً من ألعاب الفيديو، وهو ما يظهر آفاقا واعدة أمام هذا القطاع الرقمي.

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رقم ضخم يشير إلى الشهرة المتزايدة لهذه الصناعة التي يتوقع أن تفوق قيمتها نصف تريليون دولار بحلول عام 2027.


في المنحى نفسه، يؤكد هذا الرقم أن ألعاب الفيديو باتت أكثر من أي وقت مضى جزءا لا يتجزأ من حياتنا كبشر.


لكن شركة تحليل الأسواق DFC INTELLIGENCE تقول إن ث370 مليون لاعب فقط يمثلون القاعدة الحقيقة لصناعة ألعاب الفيديو.

 

أما العدد الأكبر من اللاعبين فيمارسون ألعاب الفيديو على هواتفهم المحمولة، وبالتالي أمام شركات الألعاب فرصة لدفع هؤلاء لشراء أجهزة منزلية للألعاب.


فرصة يرى الخبراء أنها ستدرّ أرباحا بمليارات الدولارات حال نجاحها لتضخ في هذا سوق صناعة ألعاب الفيديو الذي تبلغ قيمته مئات ملايين الدولارات سنوياً.


 




 

 


 

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