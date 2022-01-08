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السبت، 08-01-2022 03:17 م

روبلوكس تعيد إنشاء تطبيق الصين بعد إيقاف الحالي

Games-Roblox-Exploitation


الوكيل الإخباري - قالت روبلوكس، شركة الألعاب عبر الإنترنت التي تبلغ قيمتها السوقية 50 مليار دولار، إنها تعيد بناء منصتها في الصين بعد إزالة تطبيقها الصيني الشهر الماضي.

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وتم حذف تطبيق LuoBuLeSi، الذي أطلقه بالشراكة مع شركة الألعاب الصينية العملاقة تينسنت، في شهر ديسمبر بعد خمسة أشهر فقط من إطلاقه.


ويعرض التطبيق الآن للمستخدمين رسالة تشكرهم على استخدام الإصدار التجريبي عند تسجيل الدخول.

 

وقالت الشركة إنها تقوم بالاستثمارات الضرورية، بما في ذلك طريقة معالجة البيانات في ألعابها، كجزء من عدد من الإجراءات المؤقتة المهمة. وأوضحت أنها تبني نسخة مترجمة أخرى من منصتها.


وشكلت محاولة روبلوكس اختراق السوق الصينية التي تضم 720 مليون لاعب جزءًا من نشرة الاكتتاب العام الأولي لإدراجها في بورصة نيويورك في شهر مارس 2021.


وحصلت الشركة على ترخيص تنظيمي عالي القيمة ويصعب الحصول عليه من خلال شراكتها مع تينسنت لطرح إصدار خاص بالصين من المنصة مع قواعد رقابة أكثر صرامة لمطوري الألعاب والتركيز على التعليم بدلاً من الترفيه.


ولكن جهودها حتى الآن تصطدم بمنافسة شديدة وحواجز تنظيمية. واشتكى اللاعبون في الصين من عدم تلقيهم تحذيرًا من أن الشركة تغلق تطبيقها.

 

وحذر المحللون من أن نموذج المحتوى الذي أنشأه المستخدمون من روبلوكس – حيث يطور اللاعبون محتوى داخل اللعبة – يمثل تحديًا لمنظمي المحتوى الصارمين في الصين.


وترجع الصعوبات التي تواجهها اللعبة في الصين إلى أنها تقدم نفسها كأداة تعليمية. وتم وضع هذه الاستراتيجية لكسب تأييد الآباء الصينيين.


وكانت اللوائح الخاصة بشركات التعليم أكثر صرامة منذ تحرك بكين في شهر يوليو الماضي لكبح قطاع التدريس الخاص.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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