روبوتات بشرية تتصارع في أول بطولة قتال حر بالصين - فيديو

وشهدت المنافسات تنفيذ الروبوتات للكمات وركلات وحركات دفاعية، وتمكن أحدها من حسم مواجهة بعد توجيه ركلة عالية إلى رأس منافسه.
واعتمدت البطولة على روبوت T800 البشري الحجم، الذي يبلغ طوله 1.73 مترًا ويزن 75 كيلوغرامًا، والمزوّد بأنظمة متقدمة للتحكم بالتوازن وامتصاص الصدمات وتنفيذ الحركات القتالية.
وشارك في البطولة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، بهدف اختبار قدرات الروبوتات في الحركة والتحمل ومقاومة الصدمات، وسط اهتمام صيني متزايد بتطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر وتوسيع استخداماتها في المجالات الصناعية والخدمية.
-
أخبار متعلقة
-
شيفرة iOS 27 تكشف مفاجأة في آيفون المقبل
-
لأول مرة.. مدرسة أميركية تستبدل المعلمين بالذكاء الاصطناعي - فيديو
-
25 دورة في الثانية.. طائرة مسيّرة أميركية بتقنية غير مسبوقة
-
خطوات بسيطة للحصول على أفضل ألوان من شاشة التلفزيون
-
ميزة مخفية في آيفون تغيّر طريقة استقبال المكالمات
-
انتظر أم تشتري الآن؟ مفاجآت آيباد ميني القادم
-
أكثر من 400 روبوت بشري.. الصين تعزز ريادتها في التكنولوجيا
-
ما سبب ظهور الضوء الأحمر أعلى شاشة آيفون؟