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روبوتات بشرية تتصارع في أول بطولة قتال حر بالصين - فيديو

شي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 12:25 م

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة شنتشن في الصين إقامة أول بطولة قتال حر للروبوتات البشرية في العالم، حيث تنافست روبوتات كاملة الحجم ضمن بطولة "Ultimate Robot Knock-out Legend" التي نظمتها شركة EngineAI.

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شهدت الصين إقامة أول بطولة قتال حر للروبوتات البشرية في العالم، حيث تنافست روبوتات كاملة الحجم في بطولة Ultimate Robot Knock-out Legend التي نظمتها شركة EngineAI بمدينة شنتشن.

وشهدت المنافسات تنفيذ الروبوتات للكمات وركلات وحركات دفاعية، وتمكن أحدها من حسم مواجهة بعد توجيه ركلة عالية إلى رأس منافسه.

 

كما واصل بعض الروبوتات القتال رغم تعرضها لأضرار، من بينها فقدان أحدها رأسه أثناء الجولة.

واعتمدت البطولة على روبوت T800 البشري الحجم، الذي يبلغ طوله 1.73 مترًا ويزن 75 كيلوغرامًا، والمزوّد بأنظمة متقدمة للتحكم بالتوازن وامتصاص الصدمات وتنفيذ الحركات القتالية.

وشارك في البطولة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، بهدف اختبار قدرات الروبوتات في الحركة والتحمل ومقاومة الصدمات، وسط اهتمام صيني متزايد بتطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر وتوسيع استخداماتها في المجالات الصناعية والخدمية.

 

 
 


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