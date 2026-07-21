روبوتات بشرية تتصارع في أول بطولة قتال حر بالصين - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة شنتشن في الصين إقامة أول بطولة قتال حر للروبوتات البشرية في العالم، حيث تنافست روبوتات كاملة الحجم ضمن بطولة "Ultimate Robot Knock-out Legend" التي نظمتها شركة EngineAI.

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شهدت الصين إقامة أول بطولة قتال حر للروبوتات البشرية في العالم، حيث تنافست روبوتات كاملة الحجم في بطولة Ultimate Robot Knock-out Legend التي نظمتها شركة EngineAI بمدينة شنتشن.



وشهدت المنافسات تنفيذ الروبوتات للكمات وركلات وحركات دفاعية، وتمكن أحدها من حسم مواجهة بعد توجيه ركلة عالية إلى رأس منافسه.