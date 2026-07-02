روبوتات ذكية تنجز 60 ألف مهمة داخل مصنع صيني

وأعلنت شركة "أجيبوت" (Agibot) في شنغهاي أن روبوتاتها نفذت مهام فحص الجودة ومناولة المواد داخل مصنع في نانتشانغ في الصين، وأنجزت أكثر من 60 ألف مهمة خلال أكثر من 64 ساعة عمل متواصلة، مع بث التجربة مباشرة عبر الإنترنت.
وأكدت الشركة أن الهدف هو إثبات جاهزية الروبوتات للعمل بكفاءة داخل خطوط الإنتاج وتحقيق قيمة اقتصادية، مشيرة إلى أنها تجاوزت إنتاج 15 ألف روبوت.
ويأتي هذا التطور ضمن الخطة الخمسية الصينية لتعزيز الصناعات الذكية، في وقت تشير فيه تقديرات دولية إلى توسع كبير مرتقب في استخدام الروبوتات البشرية خلال السنوات المقبلة، رغم الفجوة الحالية بين التوقعات وحجم الانتشار الفعلي.
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