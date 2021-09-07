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الثلاثاء، 07-09-2021 12:59 م

روبوت دورية لردع السلوكيات السيئة بسنغافورة

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الوكيل الإخباري - بدأت سنغافورة في اختبار الروبوتات المسماة Xavier من خلال جعلها تجري دوريات وتمسح المناطق العامة أثناء ارتفاع حركة السير على الأقدام، وذلك في أحدث جهودها لزيادة تعزيز مجموعة أدوات المراقبة القوية لديها.

ويؤدي استخدام روبوتات Xavier إلى دعم عمل الموظفين العموميين. إذ تقلل من القوى العاملة المطلوبة للدوريات الراجلة وتحسن كفاءة العملية.

وتشتهر سنغافورة بقوانينها الصارمة وبامتلاكها كاميرات مراقبة في جميع أنحاء الدولة المدينة. وصنفت كواحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم.

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ويضم هذا المشروع المشترك خمس وكالات عامة، وهي وكالة العلوم والتكنولوجيا والوكالة الوطنية للبيئة وهيئة النقل البري ووكالة الغذاء السنغافورية ومجلس الإسكان والتنمية.


وعلى مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، تراقب الروبوتات الحشود في مركز توا بايوه للبحث عن ما تصفه سلطات الأمة بأنه سلوكيات اجتماعية غير مرغوب فيها.


وتشمل هذه السلوكيات السيئة تجمع أكثر من خمسة أشخاص، وهو ما يتعارض مع تدابير السلامة الخاصة بفيروس كورونا.


بالإضافة إلى ذلك تبحث روبوتات Xavier عن حالات التدخين في المناطق المحظورة وبائعي البضائع المتجولين غير القانونيين.

 

وإذا اكتشف الروبوت أيًا من هذه السلوكيات، فإنه ينبه مركز القيادة الخاص به ومن ثم يعرض رسالة مقابلة على شاشته لتثقيف الجمهور.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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