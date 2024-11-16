 
السبت 2024-11-16 05:17 م
 

روبوت لحراسة الأنهار وإنقاذ الغرقى في الصين

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 16-11-2024 02:27 م

الوكيل الإخباري-   صمم باحثون في الصين أول روبوت إنقاذ يعمل بالذكاء الاصطناعي، قادر على حراسة الأنهار وإنقاذ الأرواح على مدار الساعة، دون الحاجة إلى تدخل بشري على الإطلاق.

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تم اختبار الروبوت في موقع على ضفاف نهر مدينة لوهي وسط الصين، ومن المقرر أن يبقى هناك بشكل دائم، حسب موقع 24 الإلكتروني.


ويستخدم الروبوت تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبيانات ضخمة، والملاحة والتتبع للعمل على مدار الساعة، دون الحاجة لأي تحكم أو أوامر بشرية، وفقاً للفريق البحثي من معهد هيفي للعلوم الفيزيائية، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.


ويعتمد الروبوت على خوارزمية للكشف عن حالات الغرق بسرعة، وهو مزود بحبل إنقاذ وعوامة للإنقاذ، بالإضافة إلى ذراع إنقاذ لسحب الأشخاص من الماء إذا لم يتمكنوا من التمسك بجوانبه بمفردهم.

 

وصمم للعمل في منطقة مائية محددة، ويعتمد في مهامه على شبكة من 100 كاميرا بصرية وحرارية تغطي المنطقة على مدار الساعة.


وتقوم الكاميرات بإرسال اللقطات إلى خادم مركزي يحتوي على خوارزمية لتحديد حالات الطوارئ، حيث يتم تفعيل الروبوت عند اكتشاف أي خطر. ويعتبر تصميم الروبوت في هيئة قارب مدعوم بعدد كبير من المستشعرات بمثابة فكرة عملية وفعالة في إنقاذ من هم عرضة للغرق في وقت قياسي.

البيان

 
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