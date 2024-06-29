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السبت، 29-06-2024 09:12 ص

روبوت ياباني يبتسم بشكل طبيعي باستخدام خلايا بشرية

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الوكيل الإخباري- نجح علماء يابانيون في جعل روبوت يبتسم "بشكل طبيعي" من خلال استخدام الخلايا البشرية، في إنجاز يمثل ثورة تكنولوجية لأنّ الروبوتات عادةً ما تكون مغطاة بجلد من السيليكون لا يتعرّق ولا تندمل جروحها.

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وعرض باحثون من جامعة طوكيو النتائج التي توصلوا إليها في دراسة نُشرت في مجلة "سيل ريبورتس فيزيكل ساينس"، ونشروا مقطع فيديو حيث بدت مجموعة من الروبوتات وهي تُظهر ابتسامة طبيعية لكن مخيفة.


ولابتكار "ابتسامة طبيعية"، حقن الباحثون مادة الجيلاتين في أنسجة بشرية أدخلوها إلى ثقوب في الروبوت، وهي طريقة مستوحاة من الأربطة الفعلية في جلد الإنسان.


يأمل المتخصصون أن توفّر هذه التقنية فهمًا أفضل لتكوين التجاعيد وفسيولوجيا تعابير الوجه، وأن تسهم في تطوير مواد لزراعة الأعضاء ومنتجات للتجميل، ويتمثل هدفهم النهائي في تزويد الروبوتات بـ "قدرات الشفاء الذاتي الكامنة" في جلد الإنسان.

البيان


 




 

 


 

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