روبوت Neo يطوّر يدًا روبوتية بقدرات تقترب من اليد البشرية

وتضم اليد الجديدة 25 درجة حرية للحركة، ما يتيح للروبوت التقاط الأجسام الصغيرة، والتعامل مع الأدوات والأسلاك، وتنفيذ حركات دقيقة مشابهة للغة الإشارة.
واعتمدت الشركة تصميمًا يحاكي أوتار اليد البشرية، عبر نقل المحركات إلى الذراع بدلًا من الأصابع، ما يقلل الوزن ويزيد المرونة والأمان. كما زُوّدت اليد بتقنية مقاومة الماء والغبار لتناسب بيئات مثل المطابخ.
ويرى الخبراء أن التحدي الأكبر لا يكمن في سرعة الحركة فقط، بل في قدرة الروبوت على التحكم بقوة القبضة للتعامل مع الأجسام الهشة دون إتلافها.
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