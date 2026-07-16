روبوت Neo يطوّر يدًا روبوتية بقدرات تقترب من اليد البشرية

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الوكيل الإخباري- كشفت شركة 1X Technologies عن تطوير جديد لروبوتها الشبيه بالإنسان Neo، مزودًا بأيدٍ روبوتية من خمسة أصابع تتمتع بسرعة استجابة ودقة حركة تقترب من قدرات اليد البشرية، بهدف تعزيز قدرته على تنفيذ المهام المنزلية والعملية. اضافة اعلان





وتضم اليد الجديدة 25 درجة حرية للحركة، ما يتيح للروبوت التقاط الأجسام الصغيرة، والتعامل مع الأدوات والأسلاك، وتنفيذ حركات دقيقة مشابهة للغة الإشارة.



واعتمدت الشركة تصميمًا يحاكي أوتار اليد البشرية، عبر نقل المحركات إلى الذراع بدلًا من الأصابع، ما يقلل الوزن ويزيد المرونة والأمان. كما زُوّدت اليد بتقنية مقاومة الماء والغبار لتناسب بيئات مثل المطابخ.



ويرى الخبراء أن التحدي الأكبر لا يكمن في سرعة الحركة فقط، بل في قدرة الروبوت على التحكم بقوة القبضة للتعامل مع الأجسام الهشة دون إتلافها.





