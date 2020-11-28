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السبت، 28-11-2020 04:06 م

روسيا تبني محطة فضائية تسمح بمراقبة سطح الأرض بأكمله

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الوكيل الإخباري _ كشفت شركة الفضاء الصاروخية "إنيرغيا" ميزات محطة الخدمة المدارية الروسية الجديدة، والتي ستقع في المدار المتزامن مع الشمس.

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وستكون زاوية ميل المحطة الواقعة على خطوط العرض العالية بحيث يمكن مراقبة سطح الأرض بالكامل منها. وسيتم مراقبة البحر الشمالي والقطب الشمالي، بحسب ما ذكرته الشركة لـ"سبوتنيك".


في وقت سابق أفيد أن المحطة ستبنى بميل 72 درجة، هذا يجعل من الممكن مراقبة سطح الكوكب حتى خط عرض يبلغ حوالي 80 درجة. ثم أعلنت الشركة بناء محطة بميل 98 درجة، في هذه الحالة، سيكون من الممكن مراقبة سطح الكوكب بالكامل، على سبيل المثال، ستكون المناطق القطبية مرئية بالكامل.


وقال المتحدث باسم أكاديمية الملاحة الفضائية الروسية، أندري إيونين، إنه لم يقم أحد بتشغيل محطة تحت هذا الميل من قبل... كما أن قمرًا صناعيًا يبلغ وزنه 15 كيلوغرامًا سيكون كافيًا لمراقبة المناطق القطبية.


وسيكون تصميم المحطة الجديدة مشابهًا للمحطة "مير". وسيتضمن خمس وحدات على الأقل، بما في ذلك وحدة سياحية، كما يمكن توصيل وحدة مختبر إلى المحطة. وسيتم إطلاقها باستخدام صواريخ "أنغارا أ-5".

المصدر : سبوتنيك

 




 

 


 

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