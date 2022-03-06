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الأحد، 06-03-2022 11:16 ص

روسيا ترد على أبل.. تسعى لعرقلة تصنيع آيفون

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الوكيل الاخباري-تعتزم روسيا تقييد تصدير الياقوت الاصطناعي المستخدم في تصنيع أجهزة آيفون، وذلك بعد إعلان أبل عن إغلاق فروعها وتعليق مبيعاتها في روسيا ردا على غزو أوكرانيا.اضافة اعلان


وقالت شركة أبل في الثاني من مارس، إنها أوقفت كل مبيعات منتجاتها في روسيا.

وذكرت الشركة في بيان: "نشعر بقلق عميق حيال الغزو الروسي لأوكرانيا، ونقف مع كل الناس الذين يعانون نتيجة للعنف".

وأضافت: "نحن ندعم المساعي الإنسانية وتقديم المساعدة لأزمة اللاجئين المتداعية، ونبذل كل ما في وسعنا لدعم فريقنا في المنطقة".

وحددت شركة أبل عددا من الخطوات ردا على الغزو، تشمل وقف كل الصادرات إلى قنوات مبيعاتها في روسيا. وقالت الشركة إن "أبل باي" وخدمات أخرى جرى تقييدها، وفق "رويترز".

وظل المستخدمون في روسيا أمس قادرين على الوصول إلى "أبل ستور" على الإنترنت، لكن محاولات لشراء هواتف آيفون أظهرت أنها غير متاحة للتسليم.

 




 

 


 

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