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الأربعاء، 24-11-2021 02:32 م

روسيا تطالب شركات التكنولوجيا بمكاتب محلية

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الوكيل الإخباري - طالبت روسيا من خلال منظم الاتصالات الحكومية روسكومنادزور بتمثيل 13 شركة أجنبية معظمها شركات تكنولوجيا أمريكية رسميا على الأراضي الروسية بحلول نهاية عام 2021 أو مواجهة قيود محتملة أو حظر صريح.

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وأعطى الطلب القليل من التفاصيل حول ما يجب على الشركات فعله بالضبط. كما استهدف بعض الشركات التي لديها مكاتب روسية.


واضطرت شركات التواصل الاجتماعي الأجنبية التي لديها أكثر من 500 ألف مستخدم يوميًا إلى فتح مكاتب في روسيا منذ دخول قانون جديد حيز التنفيذ في الأول من شهر يوليو.

 

وتشمل القائمة جوجل وفيسبوك وتويتر وتيك توك وتيليجرام، التي فرضت روسيا عليها جميعًا غرامة هذا العام لفشلها في حذف المحتوى الذي تعتبره غير قانوني.
كما شملت القائمة شركة آبل، التي استهدفتها روسيا بزعم إساءة استخدام مركزها المهيمن في سوق تطبيقات الهاتف المحمول.


وقال روسكومنادزور إن الشركات التي تنتهك القانون قد تواجه قيودًا على الإعلانات وجمع البيانات وتحويل الأموال أو حظرًا تامًا.


واتخذت روسيا خطوات هذا العام لدعم وتعزيز قطاعها التكنولوجي المحلي على بدائل وادي السيليكون. كما اقترحت ضرائب على الخدمات الرقمية المملوكة للأجانب. بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية.

 

كما اشترطت أن تزود الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب والأجهزة الأخرى المشتراة في روسيا المستخدمين بالبرامج الروسية.


ويبدو أن للحملة بعدًا سياسيًا يصفه النقاد بأنه محاولة من قبل السلطات الروسية لممارسة سيطرة أشد على الإنترنت. وهو أمر يقولون إنه يهدد بخنق الحرية الفردية والشركات.


وتشمل هذه الجهود غرامات متكررة للمحتوى المحظور والمطالبة بتخزين بيانات المستخدم الروسي عبر خوادم في روسيا.


كما اعترضت السلطات في الماضي على استخدام المعارضين السياسيين للكرملين منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية لتنظيم ما وصفوه باحتجاجات غير قانونية والإعلان عن التحقيقات المشبوهة سياسياً في مزاعم الفساد.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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