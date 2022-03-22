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الثلاثاء، 22-03-2022 11:55 ص

روسيا تطرح هاتفا مجهّزا بنظام عصيّ على الاختراق!

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة " سمارت إيكو سيستيم" التابعة لـ "روستيخ" أنها ستطرح نماذج من هاتف AYYA T1 مجهزة بأنظمة تشغيل محليّة عصية على الاختراق.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، فلاديسلاف إيفانوف: "ستطرح شركتنا نماذج من هواتف AYYA T1 مجهزة بأنظمة Aurora OS المطورة محليا والمخصصة لتأمين حماية عالية للبيانات.. أهمية هذه الهواتف لا تكمن في ميزاتها التقنية فحسب، بل وبقدراتها على العمل مع أنظمة Aurora، هذا أمر مهم بالنسبة للمؤسسات والمنظمات الحكومية التي ستستعملها، ومهم للأشخاص المهتمين بسلامة أمن البيانات".

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ومن جهته قال، ميخائيل بيساريف، المدير التجاري لشركة Open Mobile Platform المساهمة في تطوير نظام التشغيل المذكور: "يفكر عملاؤنا بالفعل باستخدام هواتف AYYA T1 الآمنة في مشاريعهم وشركاتهم، استخدام الحلول البرمجية المعقدة في أنظمة Aurora الروسية التي ستكون في تلك الأجهزة سيمكن الشركات والمؤسسات التي ستعتمدها من إخراج أجهزتها من منطقة الخطر وزيادة أمن المعلومات".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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