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جدولة إعطاء المطعوم للكوادر الصحية التي لم تتلق اللقاح

الأربعاء، 28-04-2021 01:41 م

روسيا تطلق شبكة اجتماعية تعليمية على الإنترنت

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الوكيل الاخباري - أعلنت روسيا عن إطلاق شبكة Megacampus الجديدة للتواصل الاجتماعي، والتي توفر لمستخدميها إمكانية إنشاء وتبادل المحتوى المعرفي عبر الإنترنت.

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ويمكن للمستخدمين الاستفادة من خدمات Megacampus عبر تطبيق خاص للهواتف والأجهزة المحمولة، إذ توفر هذه الشبكة إمكانية عقد الأحداث والاجتماعات الصوتية والمرئية من خلال الإنترنت، كما سيتمكن مستخدموها من تنظيم مناظرات ومحاضرات وجلسات خاصة للأسئلة والأجوبة، وسيؤمن التطبيق إمكانية تسجيل وحفظ الملفات التي أنشأها المستخدم.


وتبعا لمؤسس ورئيس الشبكة، غريغوري أفيتوف، فإن "الدافع الرئيسي لاستحداث هذه الشبكة كان الحاجة لما يسمى بالمحتوى الذكي على شبكات الإنترنت الحديثة"، فالشبكات الاجتماعية الحالية تبعا له "لا تلبي احتياجات المستخدمين الذين يسعون لصنع محتوى ذي قيمة، والخوارزميات الموجودة فيها تسعى للترويج للمحتوى الترفيهي أو المحتوى الذي يعود بالنفع لجهات معينة".

 

وأشار أفيتوف إلى أن الخوارزميات الخاصة بشبكة Megacampus الجديدة صممت بطريقة تجعل المحتوى المفيد له الأولوية بالظهور في قائمة العرض التي تقدم للمستخدم.


وفي المستقبل من المفترض أن تشهد الشبكة عقد اجتماعات لنادي الكتاب الروس مع ممثلين عن دار "Eksmo" للنشر، وهناك خطط لاستحداث ناد للموارد البشرية في الشبكة سيتم من خلاله عقد مقابلات مع كبار أرباب العمل والمؤسسات.

 

روسيا اليوم

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