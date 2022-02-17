الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 11:17 ص

روسيا.. فرض غرامة مالية على غوغل

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الوكيل الاخباري- فرضت محكمة روسية، اليوم الخميس، على عملاق الإنترنت، شركة "غوغل" (Google) غرامة مالية جديدة، وذلك لرفضها حذف محتوى محظور.

وقالت زولفيا جورنشوك، السكرتيرة الصحفية لمحكمة منطقة تاغانسكي في موسكو، إن قاضي الصلح في منطقة تاغانسكي في العاصمة الروسية فرض على "غوغل" غرامة إدارية قدرها 3.5 مليون روبل (حوالي 46 ألف دولار).

وأضافت أن المخالفة فرضت لارتكاب "غوغل" مخالفة إدارية بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية لروسيا.

وهذه ليست الغرامة الأولى التي تفرض ضد "غوغل" (Google)، حيث تم في وقت سابق فرض غرامات لعدم إزالة المحتويات المحظورة في روسيا، بما في ذلك محتوى يتضمن دعوات للتطرف، فضلا عن رفض "غوغل" توطين البيانات الشخصية للروس على خوادم في روسيا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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