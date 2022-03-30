الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 12:39 م

روس كوسموس تنشر أرشيفا ضخما من الفيديوهات عبر خدمة Rutube الروسية

62441c4b4c59b7392a5fdb02


الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نيتها نشر أرشيف كبير من الفيديوهات المتعلقة بمجالات الفضاء عبر خدمة Rutube الروسية.

وأشار المكتب الصحفي لمؤسسة Gazprom-Media المسؤولة عن Rutube إلى "أن روس كوسموس تخطط لنشر أرشيف ضخم من الفيديوهات عبر الخدمة، وسيحوي هذا الأرشيف أكثر من 4000 مقطع فيديو حول تاريخ الفضاء والأبحاث الفضائية، كما تخطط لبث عمليات الإطلاق الفضائي المستقبلية عبر الخدمة بشكل مباشر".

ومن جهتهم قال المسؤولون عن قناة "Roskosmos-TV" إنهم بدأوا بنقل أرشيف الفيديوهات إلى Rutube والذي يتضمن أفلاما وثائقية وتاريخية وتعليمية حول رواد الفضاء الروس والسوفييت، كما يضم الأرشيف برامج تحليلية عن تطوير الملاحة الفضائية، وستعرض القناة عبر الخدمة أيضا مقاطع فيديو حول المهمات الفضائية المستقبلية".

اضافة اعلان

 

وحول الموضوع قال المدير العام لخدمة Rutube الروسية، ألكسندر مويسييف: "روس كوسموس ليست فقط مصدرا موثوقا للمهتمين بإنجازات رواد الفضاء المحليين والذين يفتخرون بهذه الإنجازات بل للشغوفين بمجالات الفضاء حول العالم أيضا، أنا متأكد بأن التعاون المشترك بين خدمتنا وهذه المؤسسة سيحقق نتائج جديرة بالاهتمام من قبل الخبراء والأشخاص العاديين المهتمين بالمجالات الفضائية".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320227111830468449822

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

31-16

ماسنجر يطلق ميزات جديدة لتطوير أداء الدردشة

5201930223821307-1

احذر.. الرسائل النصية لواتساب في خطر

624310484c59b73d5e4abd69

الروس يبتكرون روبوتا قادرا على إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية

7226-1946087532

بعد سنوات من تمتع مستخدمي آيفون بها.. واتساب تبدأ باختبار هذه الميزة

900x450_uploads,2022,03,29,0c1715ef62

أبل تخفض إنتاج هذه الهواتف بنسبة 20%.. ماذا حدث؟