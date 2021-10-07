زوكربيرج يرفض الادعاءات بشأن فيسبوك

الوكيل الإخباري - تناول مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، سلسلة الادعاءات التي قدمتها المخبرة عن المخالفات فرانسيس هوجين، نافياً أن شركة التواصل الاجتماعي تعطي الأولوية لأرباحها على سلامة مستخدميها.





اضافة اعلان

وقال زوكربيرج في منشور عبر صفحته الشخصية ضمن المنصة: جوهر هذه الاتهامات هو فكرة أننا نعطي الأولوية للربح على السلامة والرفاهية. هذا ليس صحيحًا.





وتأتي تعليقات زوكربيرج بعد ما يقرب من شهر من التقارير الصادرة من صحيفة وول ستريت جورنال التي اعتمدت على بحث داخلي عبر فيسبوك قدمته هوجين التي تركت شركة وسائل التواصل الاجتماعي في شهر مايو.

وسلطت القصص الضوء على العديد من المشكلات في خدمات فيسبوك التي تدرك الشركة وجودها. ولكن إما تتجاهلها أو لا تحلها. ويتضمن هذا البحث الذي يظهر أن فيسبوك تدرك أن إنستغرام تضر بالصحة العقلية للمراهقين.

وقال زوكربيرج: من بين كل ما يتم نشره، أركز بشكل خاص على الأسئلة التي أثيرت حول عملنا مع الأطفال. قضيت الكثير من الوقت في التفكير في أنواع التجارب التي أريد أن يتمتع بها أطفالي والآخرين عبر الإنترنت. ومن المهم جدًا بالنسبة لي أن يكون كل شيء نبنيه آمنًا وجيدًا للأطفال.



وتأتي مشاركة زوكربيرج بعد أن أدلت هوجين بشهادتها في مبنى الكابيتول أمام أعضاء مجلس الشيوخ حول المشكلات التي تخلقها شركة وسائل التواصل الاجتماعي للمجتمع.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية