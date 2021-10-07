الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

انخفاض أسعار النفط عالميا

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

معلمة تتسبب بعطلة طلبة لمدة أسبوعين بمدرسة في عمان

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

الفراية يزور مخيم الزعتري

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

الخميس، 07-10-2021 01:04 م

زوكربيرج يرفض الادعاءات بشأن فيسبوك

مارك-زوكربيرغ-780x470-1-780x470


الوكيل الإخباري - تناول مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، سلسلة الادعاءات التي قدمتها المخبرة عن المخالفات فرانسيس هوجين، نافياً أن شركة التواصل الاجتماعي تعطي الأولوية لأرباحها على سلامة مستخدميها.

اضافة اعلان

وقال زوكربيرج في منشور عبر صفحته الشخصية ضمن المنصة: جوهر هذه الاتهامات هو فكرة أننا نعطي الأولوية للربح على السلامة والرفاهية. هذا ليس صحيحًا.

وتأتي تعليقات زوكربيرج بعد ما يقرب من شهر من التقارير الصادرة من صحيفة وول ستريت جورنال التي اعتمدت على بحث داخلي عبر فيسبوك قدمته هوجين التي تركت شركة وسائل التواصل الاجتماعي في شهر مايو.

 

وسلطت القصص الضوء على العديد من المشكلات في خدمات فيسبوك التي تدرك الشركة وجودها. ولكن إما تتجاهلها أو لا تحلها. ويتضمن هذا البحث الذي يظهر أن فيسبوك تدرك أن إنستغرام تضر بالصحة العقلية للمراهقين.

 

وقال زوكربيرج: من بين كل ما يتم نشره، أركز بشكل خاص على الأسئلة التي أثيرت حول عملنا مع الأطفال. قضيت الكثير من الوقت في التفكير في أنواع التجارب التي أريد أن يتمتع بها أطفالي والآخرين عبر الإنترنت. ومن المهم جدًا بالنسبة لي أن يكون كل شيء نبنيه آمنًا وجيدًا للأطفال.

وتأتي مشاركة زوكربيرج بعد أن أدلت هوجين بشهادتها في مبنى الكابيتول أمام أعضاء مجلس الشيوخ حول المشكلات التي تخلقها شركة وسائل التواصل الاجتماعي للمجتمع.

 


 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1046621026_0_210_3089_1880_1000x541_80_0_0_221a41ec8beaef9cbecc354f0593d827

فيسبوك تعالج ردود الفعل السلبية من المبلغين عن المخالفات

6308-1

تمكن المتسللون من الوصول إلى مليارات الرسائل النصية

شركة-ابل

آبل تطالب التطبيقات بتسهيل حذف حسابك

daf07d61-b83b-4c00-b4a6-ee463aa6b74d

تويتر تبيع الوحدة الإعلانية MoPub مقابل مليار دولار

ثث

آبل تساعدك في سماع المحادثات بشكل أفضل

2019_2_6_10_36_7_997

خطوات استخدام لوحة المفاتيح مع بلاي ستيشن 5

أخبار متعلقة
1046621026_0_210_3089_1880_1000x541_80_0_0_221a41ec8beaef9cbecc354f0593d827

فيسبوك تعالج ردود الفعل السلبية من المبلغين عن المخالفات

facebook-gaming-e1603822070896

يمكن لجميع صناع ألعاب فيسبوك البث المشترك الآن

275121-لماذا- لا- يمتلك- مارك زوكربيرج حسا بالترف في الملابس والسيارات فيما ينفق بسخاء على العقارات؟_2

فيسبوك دفعت 5 مليارات دولار لحماية زوكربيرج

gettyimages-1136013704

إنستغرام تسبب المشاكل لشركة فيسبوك

twitter-CES-2020-05

تويتر تختبر خاصية جديدة تتيح التواصل بين أصحاب الاهتمامات الواحدة

Novi

فيسبوك تعاني بشأن الثقة مع استعدادها لإطلاق Novi