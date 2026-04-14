ساعتكم تفرغ من الشحن بسرعة؟.. إليكم 5 "أسرار" ستنقذ بطاريتكم

09:33 ص

الوكيل الإخباري- تساهم خمسة إعدادات خفية في ساعة Apple Watch في إطالة عمر البطارية، لضمان استمرارها طوال اليوم، وذلك من خلال تحسين استهلاك الطاقة وتقنين الميزات غير الضرورية.





وتتضمن هذه الخيارات التحكم في "تحديث التطبيقات في الخلفية"، وتقليل سطوع الشاشة، أو إيقاف خاصية "التشغيل الدائم" (Always-On Display) التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.



كما تشمل الإجراءات إيقاف بعض المستشعرات عند عدم الحاجة إليها، مثل قياس نبضات القلب بشكل مستمر، إلى جانب تفعيل "نمط الطاقة المنخفضة"، الذي يعطّل الوظائف الثانوية مع الحفاظ على المهام الأساسية.



وتساعد هذه التعديلات المستخدمين على تجاوز مشكلة النفاد السريع للبطارية، ما يعزز كفاءة الساعة في تتبّع الأنشطة واستقبال الإشعارات لفترات أطول دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.





