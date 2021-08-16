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الإثنين، 16-08-2021 03:31 م

سامسونج تصمم الشرائح بالذكاء الاصطناعي

استخدام-الذكاء-الاصطناعي-في-تصميم-شرائح-سامسونغ


الوكيل الإخباري - تستخدم سامسونج في الوقت الحالي تقنيات الذكاء الاصطناعي في أتمتة عملية تصميم الشرائح وهي عملية معقدة جدًا كما أن سامسونج تعد من أولى الشركات التي بدأت في استخدام هذا الأسلوب.

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وتستخدم سامسونج تقنيات الذكاء الاصطناعي المضافة حديثًا إلى برمجيات Synopsys وهي واحدة من الشركات الرائدة في تطوير البرامج التي تستخدم في عملية تصميم الشرائح والمعالجات، ويتم استخدام خدماتها من طرف شركات عديدة.


وطبقًا لما صرح به المدير التنفيذي المشارك في Synopsys فتقنيات الشركة الجديدة ستسمح بتصميم معالجات تجارية جاهزة للتصنيع وذلك فقط بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

 

استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الشرائح والمعالجات هو أمر تحدثت عنه شركات مثل جوجل وإنفيديا سابقًا إلا أن أداة شركة Synopsys الجديدة والتي تعرف باسم DSO.ai قد قطعت شوط كبير جدًا في هذا المجال.


وبالاعتماد على هذه التقنية الجديدة سيتم تسريع عملية تصميم وتطوير المعالجات والشرائح بشكل كبير كما أن هذه التقنية قد تسمح بتصميم وابتكار معالجات جديدة كليًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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