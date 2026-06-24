سامسونغ تكشف أسرع وحدة تخزين للهواتف

وأوضحت الشركة أن التقنية الجديدة تضاعف سرعات القراءة والكتابة مقارنةً بمعيار "UFS 4.1"، ما يتيح تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات بكفاءة أعلى.
وأكدت سامسونغ أن المعيار الجديد يوفر أيضًا كفاءة طاقة أفضل بنسبة 40% مقارنةً بالجيل السابق، بفضل تقنيات متقدمة لإدارة الطاقة والأداء.
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