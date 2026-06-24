سامسونغ تكشف أسرع وحدة تخزين للهواتف

الوكيل الإخباري- طوّرت سامسونغ جيلًا جديدًا من وحدات التخزين المحمولة "UFS 5.0" بسرعات نقل بيانات تصل إلى 10.8 غيغابت في الثانية، بهدف تعزيز أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الهواتف والأجهزة الذكية دون الاعتماد المستمر على الخدمات السحابية.

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وأوضحت الشركة أن التقنية الجديدة تضاعف سرعات القراءة والكتابة مقارنةً بمعيار "UFS 4.1"، ما يتيح تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات بكفاءة أعلى.