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السبت، 27-11-2021 03:10 م

سبوتيفاي تختبر خلاصة فيديو عمودية تشبه تيك توك

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الوكيل الإخباري - أكدت شركة سبوتيفاي أنها تختبر حاليًا ميزة جديدة في تطبيقها، Discover، التي تقدم خلاصة عمودية لمقاطع الفيديو الموسيقية التي يمكن للمستخدمين التمرير خلالها وإبداء الإعجاب بها أو تخطيها اختياريًا.

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وبالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الوصول إلى الميزة، تظهر كعلامة تبويب رابعة في شريط التنقل أسفل التطبيق، بين الصفحة الرئيسية والبحث.


ويأتي ذلك بعد أن نسخت الكثير من منصات التواصل الاجتماعي، مثل إنستاجرام وسناب شات ويوتيوب، خلاصة فيديو تيك توك

 

وتم رصد الإضافة الجديدة لأول مرة بواسطة كريس ميسينا، الذي نشر مقطع فيديو لميزة Discover قيد التشغيل. ووصفها بأنها نسخة مختصرة من خلاصة فيديوهات موسيقية على غرار تيك توك.


ووجد ميسينا الميزة في الإصدار التجريبي للتطبيق لنظام iOS، حيث ينقلك رمز جديد في شريط أدوات التنقل إلى خلاصة الفيديو فور النقر عليه.


ويمكنك بعد ذلك التمرير لأعلى ولأسفل للتنقل عبر الخلاصة، كما تفعل عبر تيك توك.


وبالإضافة إلى النقر على القلب للإعجاب بالأغاني، يمكنك أيضًا النقر فوق القائمة الثلاثية النقاط لعرض معلومات الأغنية.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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سبوتيفاي تختبر ميزة Discover