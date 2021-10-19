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الثلاثاء، 19-10-2021 03:02 م

سبوتيفاي تسعى لزيادة الإيرادات من الإعلانات

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الوكيل الإخباري - تخطط شركة سبوتيفاي لتوظيف مئات الموظفين لتعزيز مبيعاتها الإعلانية في أوروبا وأماكن أخرى، حيث تتطلع خدمة بث الموسيقى إلى زيادة الإيرادات من العملاء الذين لا يدفعون رسومًا شهرية. ولكن يشكلون الجزء الأكبر من قاعدة مستخدميها.

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و قال لي براون، رئيس قسم الإعلانات في الشركة: نزيد القوة العاملة في مجال تسويق الإعلانات التجارية لدينا بأكثر من 70 في المئة في أوروبا وأستراليا وكندا.


وأضاف: نحن نستثمر في نشاطنا الإعلاني. بالنسبة إلى الإستراتيجية الطويلة المدى، أعتقد أن أيام الإعلان أصبحت أقل من 10 في المئة من إجمالي عائداتنا.

 

ووظفت سبوتيفاي أيضًا مديرًا تنفيذيًا في صناعة الإعلانات يتمتع بخبرة دولية تبلغ 25 عامًا لقيادة المبيعات الدولية، دون أن تذكر اسمه.


وشهدت الشركة، التي تحقق دخلاً من الاشتراكات المدفوعة ومن خلال نشر الإعلانات عبر المستخدمين الذين لا يدفعون، عودة نشاطها الإعلاني للنمو هذا العام بعد أن تراجعت بسبب الوباء.


ومن بين 365 مليون مستخدم نشط شهريًا، يتم دعم 210 ملايين بالإعلانات. ويحقق ذلك نحو 12 في المئة من إجمالي إيراداتها.


ويؤدي الإعلان إلى تحقيق إيرادات للشركة. كما يساعد أيضًا في خفض التكاليف. ويؤدي ذلك إلى تشغيل عدد أقل من الأغاني. ويقلل ذلك من مبالغ العمولات التي يجب دفعها.

 

وساعدت الزيادة في محتوى البودكاست في زيادة عائدات الإعلانات. ويجذب البودكاست المزيد من المستخدمين، وكونها أطول، فإنها تتيح مزيدًا من الوقت للإعلانات.


ولدى المنصة ما يصل إلى 2.9 مليون بودكاست اعتبارًا من الربع الثاني. بزيادة تقارب 12 في المئة عن الأشهر الثلاثة السابقة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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