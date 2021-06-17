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الخميس، 17-06-2021 12:02 م

سبوتيفاي تطرح تطبيق الصوت المباشر Greenroom

encyclopedia-ما-هو-سبوتيفاي-Spotify


الوكيل الإخباري - يمكن لتطبيق Greenroom الاستفادة من فهمه لنوع البودكاست والموسيقى التي تستمع إليها من أجل تقديم توصيات مستهدفة.

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وبالنسبة لمجموعة ميزات Spotify Greenroom، فهي تتساوى إلى حد كبير مع عروض الصوت المباشرة الأخرى – بما في ذلك عروض كلوب هاوس وتويتر وفيسبوك.


ويظهر المتحدث في الغرفة أعلى الشاشة كأيقونة حساب مستديرة الشكل، بينما يظهر المستمعون أدناه كأيقونات أصغر.


وهناك خيارات كتم الصوت، وعناصر تحكم في الإشراف، والقدرة على إحضار المستمعين إلى المسرح أثناء جلسة الصوت المباشرة.


ويمكن للغرف أن تستضيف ما يصل إلى 1000 شخص، وتتوقع سبوتيفاي زيادة هذا العدد لاحقًا.


كما يمكن للمستمعين أيضًا أن يصفقوا للمتحدثين من خلال منحهم “الجواهر” في التطبيق، وهي ميزة جاءت من Locker Room أيضًا.


ويجري عرض عدد الجواهر التي حصل عليها المتحدث بجوار صورة حسابه أثناء الجلسة، ولا توجد في الوقت الحالي قيمة نقدية مرتبطة بالجواهر، ولكن يبدو أن هذه الخطوة التالية حيث لا يقدم Greenroom اليوم أي شكل من أشكال تحقيق الدخل.


وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين Spotify Greenroom وتطبيقات الصوت المباشر المماثلة.


ويوفر التطبيق ميزة الدردشة النصية المباشرة التي يمكن للمضيف تشغيلها أو إيقاف تشغيلها متى شاء.


كما يمكن للمضيفين أيضًا طلب الملف الصوتي لجلسة الصوت المباشرة الخاصة بهم بعد اختتامها، التي يمكنهم بعد ذلك تحريرها لتحويلها إلى حلقة بودكاست.


وتسجل الشركة جلسات الصوت المباشرة لأغراض الإشراف. وإذا أبلغ المستخدم عن شيء ما في غرفة الصوت في Greenroom، فيمكن لسبوتيفاي العودة للنظر في الأمر، من أجل تحديد نوع الإجراءات التي قد يلزم اتخاذها.


ويتم نشر Spotify Greenroom اليوم عبر iOS وأندرويد في 135 سوقًا حول العالم. وهو متاح فقط باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي، ولكنه يخطط للتوسع مع نموه.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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