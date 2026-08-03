سبوتيفاي تطلق تحديثًا يغير طريقة تفاعل المستخدمين مع الموسيقى

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة سبوتيفاي ميزة جديدة باسم "ملاحظات المستخدم" (User Notes)، تتيح للمستخدمين إضافة تعليقات قصيرة على الأغاني داخل قوائم التشغيل لتوثيق الذكريات والانطباعات المرتبطة بها.

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وتسمح الميزة بكتابة ملاحظات تصل إلى 240 حرفًا لكل أغنية، تظهر أسفلها ويمكن للمستخدمين المصرح لهم بالوصول إلى القائمة رؤيتها. وستُطرح تدريجيًا في عدد من الأسواق لمستخدمي النسختين المجانية والمدفوعة لمن هم فوق 16 عامًا.