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سبوتيفاي تطلق تحديثًا يغير طريقة تفاعل المستخدمين مع الموسيقى

sad
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 10:34 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة سبوتيفاي ميزة جديدة باسم "ملاحظات المستخدم" (User Notes)، تتيح للمستخدمين إضافة تعليقات قصيرة على الأغاني داخل قوائم التشغيل لتوثيق الذكريات والانطباعات المرتبطة بها.

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وتسمح الميزة بكتابة ملاحظات تصل إلى 240 حرفًا لكل أغنية، تظهر أسفلها ويمكن للمستخدمين المصرح لهم بالوصول إلى القائمة رؤيتها. وستُطرح تدريجيًا في عدد من الأسواق لمستخدمي النسختين المجانية والمدفوعة لمن هم فوق 16 عامًا.


وتأتي الميزة ضمن جهود سبوتيفاي لجعل تجربة الاستماع أكثر تفاعلاً وتخصيصًا، بالتزامن مع إطلاق "وضع الجري" الذي ينشئ قوائم موسيقية تتناسب مع سرعة التمرين وتفضيلات المستخدم.

 
 


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