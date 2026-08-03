سبوتيفاي تطلق تحديثًا يغير طريقة تفاعل المستخدمين مع الموسيقى

وتسمح الميزة بكتابة ملاحظات تصل إلى 240 حرفًا لكل أغنية، تظهر أسفلها ويمكن للمستخدمين المصرح لهم بالوصول إلى القائمة رؤيتها. وستُطرح تدريجيًا في عدد من الأسواق لمستخدمي النسختين المجانية والمدفوعة لمن هم فوق 16 عامًا.
وتأتي الميزة ضمن جهود سبوتيفاي لجعل تجربة الاستماع أكثر تفاعلاً وتخصيصًا، بالتزامن مع إطلاق "وضع الجري" الذي ينشئ قوائم موسيقية تتناسب مع سرعة التمرين وتفضيلات المستخدم.
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