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الإثنين، 12-06-2023 03:17 م

سبوتيفاي تقترب من إطلاق ميزة التشغيل 'أوف لاين'

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سبوتيفاي بأنها على وشك إطلاق ميزة جديدة تمكن المستخدمين من تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

وكتب دانيال إي كي الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي تغريدة ‏قال فيها، إن شركته تقدم‎ ‎عروضاً للموسيقى يمكن للمستخدمين ‏المميزين الاستماع إليها في وضع عدم الاتصال لفترة من الوقت.‏

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وتعمل منصة بث الموسيقى هذه على ميزة جديدة تسمى‎” ‎يور ‏أوف لاين ميكس”، وتقدم مزيجاً من الأغاني التي تم تشغيلها ‏مؤخراً، حتى عندما يكون الاتصال ضعيفاً‎. 


ووفقاً للصورة التي شاركها دانيال مع التغريدة، فإن قوائم ‏التشغيل هذه يمكن أن تصل إلى 3 ساعات، وأضاف أيضاً ‏أن هذه الميزة تعمل حتى عندما يكون الجهاز في وضع ‏الطيران، ومن المحتمل أن تكون الميزة متاحة ‏للأجهزة‎ ‎بنظام  “آي أو إس” ونظام أندرويد‎‏.‏


ولم يتم  تحديد تاريخ رسمي لموعد إصدار الميزة، ولكن ‏بحسب الإعلان الترويجي الرسمي، سيتمكن المستخدمون ‏قريباً من الاستماع إلى الأغاني والبودكاست المفضلة لديهم ‏حتى عند انقطاع اتصال الجهاز بالإنترنت.

 

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