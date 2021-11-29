سبوتيفاي تلغي ميزة Car View

الوكيل الإخباري - تقول شركة سبوتيفاي إنها تتوقف عن العمل بميزة Car View، التي تم تقديمها في بداية عام 2019 كوسيلة لجعل التطبيق أقل تشتيتًا وأسهل للتحكم أثناء القيادة.





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ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت الميزة تختفي عبر جميع المنصات أم عبر أندرويد فقط. ويشعر العديد من المستخدمين بعدم الرضا عن إزالتها دون بديل.



وظهر تأكيد التغيير في شهر أكتوبر، عندما رد مشرف على منشور في منتدى المجتمع الخاص بالشركة يسأل عن سبب فقدان الميزة.

وكتب المشرف: يمكننا أن نؤكد أننا بصدد إنهاء العمل بميزة Car View. ومع ذلك، لا يعني هذا أننا لا نريد تحسين كيفية استماع المستخدمين إلى سبوتيفاي أثناء القيادة. على العكس من ذلك، نحن نستكشف بنشاط مجموعة متنوعة من الطرق الجديدة لتقديم أفضل تجربة استماع داخل السيارة. فكر في توقف Car View كشيء يجب أن يحدث في محاولة لإفساح المجال أمام ابتكارات جديدة تأتي.



وأضاف: بينما نعمل خلف الكواليس على تحسين التجربة، يكون أحد البدائل هو الاستماع دون استخدام اليدين عبر مساعد جوجل. تعمل هذه الميزة أيضًا مع خرائط جوجل حتى تتمكن من التنقل أثناء الاستماع إلى سبوتيفاي.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية