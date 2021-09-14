سبيس إكس تنظم أولى رحلاتها السياحية للفضاء

الوكيل الإخباري - من المقرر أن ينطلق أربعة أشخاص إلى الفضاء ليلة الأربعاء على متن كبسولة شركة سبيس إكس، وهم ليسوا رواد فضاء محترفين.

اضافة اعلان



وحجز جاريد إيزاكمان، رجل الأعمال الملياردير والمحسن، كبسولة Crew Dragon العام الماضي واختار ثلاثة أشخاص عاديين لركوبها معه. وتكون أول مهمة خاصة تمامًا إلى المدار.



ومثل الكثير من الرحلات الجوية الأخيرة إلى الفضاء هذه الأيام، فإن المهمة التي أطلق عليها اسم Inspiration 4 تحاول إقناع المشاهدين من الأرض بأن الفضاء لن يكون دائمًا حصريًا لـ المسؤولين الحكوميين والأثرياء.

ومن المقرر إطلاق طاقم Inspiration 4 يوم الأربعاء عبر صاروخ Falcon 9. ويوجد الطاقم داخل كبسولة Crew Dragon نفسها التي أرسلت قبل ما يقرب من عام طاقمًا مكونًا من أربعة أشخاص من رواد الفضاء الحكوميين إلى محطة الفضاء الدولية.



وتقع وجهة هذه المهمة على ارتفاع بنحو 128 كيلومتر عن محطة الفضاء الدولية. ويرون الأرض في المدار من خلال نافذتين وقبة زجاجية جديدة تمت إضافتها إلى الجزء العلوي من الكبسولة.



ويعود الطاقم إلى الغلاف الجوي بعد ثلاثة أيام، اعتمادًا على الطقس حول فلوريدا، ويهبط في المحيط الأطلسي.



ومن المحتمل أن يلتقي فرق استرداد سبيس إكس بالكبسولة ويرفعها على متن سفينة ويستخرج الطاقم ويجلبهم إلى الشاطئ.

وكان الطاقم يتدرب منذ شهر مارس، قبل نحو سبعة أشهر من الإقلاع. ويتضمن ذلك تدريب عبر أجهزة الطرد المركزي للتعود على قوى G الهائلة للانطلاق عبر صاروخ، وتجربة الجاذبية الصغرى على متن رحلة تنعدم فيها الجاذبية، وأسابيع من التدريب في مقر الشركة لتعريف الركاب بكبسولة Crew Dragon.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية