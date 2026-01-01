ستغير قواعد اللعبة .. 5 مفاجآت من آبل في 2026 لإنقاذ إرث ستيف جوبز

الوكيل الإخباري- رغم النجاحات القياسية التي حققتها آبل في 2025، وعلى رأسها الإقبال الكبير على سلسلة آيفون 17، تستعد الشركة لعام 2026 يوصف بأنه من الأصعب في تاريخها، في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي والمنافسة المتسارعة.

اضافة اعلان



وجاءت هذه التحديات بعد مغادرة رئيس قسم الذكاء الاصطناعي جون جياناندريا، وتأجيل إطلاق النسخة الجديدة من سيري، مقابل تقدم واضح لمنافسين مثل OpenAI وGoogle، إضافة إلى ضعف مبيعات نظارة Vision Pro.



ويرى محللون أن 2026 لن يكون كارثيًا، لكنه سيكون أكثر تعقيدًا، خاصة إذا أخفقت آبل في الوفاء بوعودها في الذكاء الاصطناعي.



أبرز ما تخطط له آبل في 2026:

آيفون فولد: أول هاتف قابل للطي من آبل، بسعر قد يصل إلى 2400 دولار، مع توقعات بحصة سوقية كبيرة.

ماك بوك منخفض التكلفة: بسعر يبدأ من 599 دولارًا، لاستهداف سوق الأجهزة الاقتصادية.

HomePod Touch: جهاز منزلي بشاشة لمسية ونظام جديد (homeOS).

نظارات آبل الذكية: تعتمد على الذكاء الاصطناعي دون شاشة في المرحلة الأولى.

سيري الجديدة: الرهان الأهم، حيث يتوقف نجاح معظم هذه المنتجات على تقديم مساعد ذكي أكثر تطورًا وفهمًا للسياق.



ويبقى عام 2026 اختبارًا حاسمًا لقدرة آبل على الحفاظ على ريادتها في ظل سباق تقني متسارع.