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الخميس، 23-12-2021 02:11 م

سرقة 150 ألف دولار من العملات المشفرة من مشروع NFT

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الوكيل الإخباري - اكتشف مشترو العملات المشفرة الذين يأملون في الحصول على إصدار محدود من NFT من Fractal أن الرابط الذي تم إرساله عبر قناة ديسكورد الرسمية للمشروع كان عملية احتيال تم إعدادها لسرقة العناصر المشفرة.

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ووجد المستخدمون الذين اتبعوا الرابط وربطوا المحافظ المشفرة متوقعين تلقي NFT أن ممتلكاتهم من عملة Solana المشفرة قد تم إفراغها ونقلها إلى حساب المحتال.

 

وقدر تحليل نشره تيم كوتين، مؤسس مشروع ألعاب NFT آخر، قيمة Solana المسروقة بنحو 150 ألف دولار.

ويمثل Fractal مشروعًا ناشئًا من جوستين كان، الشريك المؤسس لمنصة تويتش والمتخصص في شراء وبيع NFT التي تمثل أصولًا داخل اللعبة.

وتم الإعلان عنه في شهر ديسمبر وسرعان ما حشد أكثر من 100000 مستخدم من خلال ديسكورد. ووصلت الأخبار إلى تويتر عندما أبلغت تغريدة من كان المتابعين أن بوت الإعلانات عبر خادم ديسكورد الخاص بـ Fractal قد تم اختراقه. وأكدت تغريدة أخرى من حساب Fractal الرئيسي أنه تم نشر رابط احتيالي عبر القناة.

واستفاد الهجوم من المستخدمين الذين يأملون في سك منتجات NFT. وهو المصطلح الذي يطلق على شراء الرموز في اللحظة التي يتم إنشاؤها لأول مرة بواسطة مشروع معين. بدلاً من شرائها في السوق الثانوية في وقت لاحق.

وبالرغم من أن المنشور من بوت ديسكورد كان مزيفًا. ولكن حساب Fractal الرسمي عبر تويتر نشر تغريدة قبل ساعات قليلة تلمح إلى عملية AirDrop، وهي عملية يوزع فيها مشروع تشفير عددًا من الرموز، عادةً على المستخدمين الأوائل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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