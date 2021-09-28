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الثلاثاء، 28-09-2021 01:19 م

سكايب تحصل على سمات ملونة وواجهة اتصال أفضل

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الوكيل الإخباري - قامت شركة مايكروسوفت بالتشويق لخطط من أجل منصة سكايب محسنة وأسرعة وموثوق بها وعصرية وتقول الشركة إنها كانت تستمع إلى التعليقات، وتبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة بطرح التغييرات.

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وبالرغم من أن المنصة حصلت خلال السنوات الخمس الماضية على العديد من عمليات إعادة التصميم. ولكن مايكروسوفت لا تزال تحاول تعديلها.


ويتمثل الجزء الأكثر أهمية في فيما تسميه الشركة بمرحلة الاتصال، هو الحصول على أكبر قدر من الاهتمام.

 

وتشمل الشبكة التي يتم عرضها أثناء المكالمات قريبًا جميع الأشخاص الموجودين في المكالمة. وذلك بغض النظر عما إذا كانوا قد قاموا بتمكين الفيديو أم لا. ويضع هذا جميع المشاركين في الواجهة الرئيسية.


وتضيف الشركة أيضًا سمات وتخطيطات جديدة إلى طريقة العرض هذه وتقدم بعض التخصيصات إلى واجهة الاتصال الرئيسية في المنصة.


وتتمكن من الاختيار بين عرض المتحدث وعرض الشبكة والمعرض الكبير و Together Mode وحتى عرض المحتوى – مع خيارات لإظهار الأشخاص الذين يشغلون الفيديو فقط.


وتتوفر السمات الملونة الجديدة قريبًا مع تدرجات الأزرار ولوحة جانبية مُحسَّنة عبر الهاتف المحمول وأيقونات Fluent Design في جميع أنحاء التطبيقات.

 

ويحصل مستخدمو المنصة الذين ليس لديهم صور رمزية أيضًا على تدرجات ملونة لتسهيل التمييز بين الدردشات.


ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على مجرد تغييرات في التصميموقالت الشركة: تغييرات التصميم ليست كافية. نحن بحاجة إلى التركيز على الأداء لجعل التجربة ممتعة.


وتدعي الشركة أنها تعمل على زيادة الأداء عبر إصدار أندرويد بأكثر من 2000 في المئة في السيناريوهات الرئيسية و 30 في المئة عبر إصدارات سطح المكتب من سكايب.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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