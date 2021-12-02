سكوير تعيد تسمية نفسها إلى بلوك حيث يتحول التركيز إلى بلوكتشين

الوكيل الإخباري - أعلنت سكوير، وهي شركة خدمات مالية شارك في تأسيسها جاك دورسي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، عن تغيير اسمها إلى بلوك.

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وتعيد سكوير تسمية نفسها إلى بلوك لأنها تركز على تقنيات مثل البلوك تشين وتتوسع إلى ما وراء أعمال قارئ بطاقات الائتمان الأصلية.



وقالت عملاقة المدفوعات في إعلان إن الاسم الجديد، اعتبارًا من 10 ديسمبر، يعترف بنمو الشركة ويخلق مجالًا لمزيد من النمو.

بينما قال دورسي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، في بيان: بنينا علامة سكوير التجارية لأعمال البائع، التي توفر نظامًا بيئيًا متكاملًا للحلول التجارية وبرامج الأعمال والخدمات المصرفية للبائعين. تسمح هذه الخطوة لأعمال البائع بامتلاك علامة سكوير التجارية التي تم إنشاؤها من أجلها.



وأضاف: بلوك اسم جديد. ولكن هدفنا من التمكين الاقتصادي يظل كما هو. بغض النظر عن كيفية نمونا أو تغييرنا، نواصل بناء الأدوات للمساعدة في زيادة الوصول إلى الاقتصاد.



وشارك جاك دورسي في تأسيس سكوير في عام 2009 مع التركيز على المدفوعات الشخصية وقارئ البطاقات الذي يحمل الاسم نفسه، والذي يسمح للأشخاص بقبول مدفوعات بطاقات الائتمان عبر الهاتف الذكي.



وأضافت سكوير ومقرها سان فرانسيسكو منذ ذلك الحين تطبيقًا مصرفيًا رقميًا الند للند وإقراض الشركات الصغيرة. وحصلت على ميثاق مصرفي. وبدأت بتقديم العملات المشفرة وتداول الأسهم.