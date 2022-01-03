سماعات ضد الضوضاء

الوكيل الإخباري - كان تعريف «إلغاء الضوضاء»، مقتصراً على إزالة الأصوات غير المرغوب فيها، لتمكين الاتصال الواضح، والتسجيل الصوتي، والاستماع إلى الموسيقى، وما تفعله سماعات «دي بود يو»، وهي سماعات ستيريو بلوتوث لاسلكية «تي دبيلو إس»، هو توسيع هذا التعريف، لإلغاء الأصوات التي قد تضر بالأذنين.





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ووفقاً لموقع «يانكو ديزاين» للتصميم، تلك السماعات مزودة بـ «حماية من الضوضاء»، معتمدة من «إدارة السلامة والصحة المهنية» في الولايات المتحدة، وتعمل أكثر من سماعة، للرد على المكالمات، وتشغيل الموسيقى والبودكاست، إذ إنها تحمي الأذن من الأصوات القاسية، مثل هدير المكنسة الكهربائية، أو ضجيج البناء، أو قرقعة الطائرات.

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