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الخميس، 31-03-2022 09:32 ص

سماعة رأس تعزلك عن التلوث والعالم.. تنقي الهواء حتى 99%

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الوكيل الاخباري- كشفت شركة دايسون لتقنيات الهواء، عن أول سماعة رأس مبنية على خبراتها في مجال الهواء، والتي تعمل بتقنية البلوتوث ويمكنها إلغاء الضوضاء، إذ تستهدف سكان المدن المزدحمة الراغبين في تجنب التلوث.

وتأتي سماعات الرأس الكبيرة الفخمة مع قناع بلاستيكي يتصل من الأذن إلى الأذن عبر قناع على الفم، والتي تجعل مرتديها يشبه شخصيات أفلام الخيال العلمي، أو صورة لأحد أبطال فيلم "القتال المميت" Mortal Kombat.

ويوفر قناع الفم والأنف هواء نقياً بينما يعالج في الوقت نفسه التلوث الضوضائي من خلال تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان".

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