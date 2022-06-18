سناب شات بلس يخضع حاليا للاختبار الداخلي المبكر

الوكيل الإخباري - يوضح بالوزي أيضًا أن سعر الاشتراك مدرج حاليًا على أنه 4.59 يورو شهريًا و 45.99 يورو سنويًا. أي نحو 4.84 دولار و 48.50 دولار. ولكن هذه الأسعار قد تكون مؤقتة في هذه المرحلة.

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يذكر أن سناب شات ليست الشبكة الاجتماعية أو منصة المراسلة الوحيدة التي تطور اشتراك مدفوع. وأكدت تيليجرام أنها تطور اشتراك مميز أيضًا، ومن المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر. كما أطلقت تويتر اشتراك Twitter Blue في أواخر العام الماضي.



وفي أعقاب تقديم آبل ميزة الخصوصية للإعلانات مع iOS 14.5، مما يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل تتبع الإعلانات على أساس كل تطبيق على حدة، كان على العديد من التطبيقات المجانية إعادة النظر في كيفية كسب المال.



واستشهدت سناب على وجه الخصوص بالتغييرات التي طرأت على نظام التشغيل iOS كسبب لفقدان أهداف الإيرادات. وقالت إنها تبطئ التوظيف هذا العام.

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