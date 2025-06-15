سناب شات تضيف أدوات جديدة لتسهيل إنشاء المحتوى

ومن أبرز هذه الأدوات، "محرر التسلسل الزمني" (Timeline Editor) ، الذي يتيح تعديل مقاطع الفيديو داخل التطبيق بطريقة أكثر سهولة، عبر عرض المحتوى بترتيب زمني يُسهل القص وإعادة الترتيب، مع إمكانية إضافة عدسات وموسيقى وأدوات إبداعية من مكتبة سناب.
كما قدمت المنصة قالب "إنشاء فيديو" جديد، يمكّن المستخدمين من تجميع ذكرياتهم المحفوظة في مقطع واحد باستخدام موسيقى وخيارات تصميم متنوعة.
ووفقًا لموقع TechCrunch، فإن الأدوات متاحة حاليًا لمستخدمي أجهزة iOS، ومن المتوقع طرحها لاحقًا على باقي الأنظمة.
كذلك، ستسمح سناب شات بحفظ القصص العامة تلقائيًا في الملف الشخصي، لتُشكّل أرشيفًا دائمًا يمكن للآخرين استعراضه، في تحول واضح عن خاصية الحذف التلقائي المعروفة في التطبيق.
كما ستوفّر المنصة أدوات تحليلات جديدة تتيح للمبدعين تتبع أداء منشوراتهم بهدف تحسين المحتوى وتعزيز التفاعل.
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