السبت 28-05-2022
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السبت، 28-05-2022 11:29 ص

سناب شات تطرح ميزة القصص المشتركة

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الوكيل الإخباري - طرحت منصة سناب شات ميزة “القصص المشتركة” الجديدة المصممة لتسهيل التعاون ومشاركة الذكريات على المستخدمين عبر التطبيق.

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وتمثل الميزة تحديثًا لميزة “القصص المخصصة” في التطبيق، التي تتيح للمستخدمين إنشاء قصة وإضافة أصدقاء لعرضها والمساهمة فيها.


وباستخدام ميزة القصص المشتركة الجديدة، يمكن للمستخدمين الذين تمت إضافتهم إلى مجموعة إضافة أصدقائهم أيضًا لتسهيل الأمر على فريق كرة القدم بأكمله أو فريق المعسكر أو مجموعة من زملاء العمل للاستمتاع، كما تقول سناب شات.


ويمكنك بدء قصة مشتركة من خلال التوجه إلى ملفك الشخصي، ومن ثم النقر على خيار القصة الجديدة ومن ثم تحديد “قصة مشتركة”.


وكما هو الحال مع جميع القصص المرسلة عبر سناب شات، يتم حذف اللقطات المرسلة إلى قصة مشتركة تلقائيًا بعد 24 ساعة.


ومع ذلك، على عكس قصص ومجموعات الأصدقاء العاديين، لا يوجد مكون دردشة للقصص المشتركة.


وتقول سناب شات إن المحتوى خاضع للإشراف باستخدام مجموعة من أدوات الكشف التلقائي عن اللغة ومراجعة المجتمع.


بالإضافة إلى ذلك يعلم التطبيق المستخدمين إذا انضموا إلى قصة مشتركة مع شخص تم حظره. وتقول المنصة إن هذا يسمح للمستخدمين بالتحكم في الأشخاص الذين يشاركون المحتوى معهم عبر التطبيق.

 

 

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